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Мер Тернополя пригрозив закрити фестиваль "Файне місто" через виступ "поганського" гурту Batushka

Свободівцю Надалу не сподобалися поляки в рясах.

Фото: facebook.com/fainemisto

Мер Тернополя Сергій Надал пригрозив закрити фестиваль "Файне місто" через виступ польського блек-метал гурту Batushka.

Про це він написав у своєму фейсбуці.

"Я категорично проти будь-яких антихристиянських заходів у Тернополі! І хоч Тернопільська міська рада не є організатором фестивалю «Файне місто», буде проведено розмову з організаторами фестивалю за участі правоохоронних органів. Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль «Файне місто» без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії, або не проводитимуть його взагалі. Вимагаю від організаторів негайно пояснити ситуацію і вибачитися перед тернополянами за антихристиянські дії. Наше місто Тернопіль славиться своїми християнськими цінностями, сімейними традиціями. Ми не дозволимо плюндрувати, паплюжити, насміхатися над нашою релігією", - написав він.

Фото: facebook.com/fainemisto
Фото: facebook.com/fainemisto
Фото: facebook.com/fainemisto

У заяві мера не згадується Batushka, але вона з'явилася після того, як представники громадськості Тернополя почали висловлювати своє незадоволення виступом цього рок-гурту.

Batushka було засновано у 2015 році. У своїх піснях гурт часто використовує релігійні християнські елементи, а учасники Batushka виступають у рясах.

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