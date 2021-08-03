Amazon назвала дату виходу серіалу "Володар перснів"

Він вийде у вересні 2022-го одночасно у 240 країнах світу.

Серіал за творами письменника Джона Рональда Руела Толкіна, який отримав робочу назву "Володар перснів", вийде на сервісі Amazon Prime Video 2 вересня 2022 року.

Фото: twitter.com/LOTRonPrime

Про це йдеться в повідомленні кінокомпанії Amazon Studios.

Серіал вийде одночасно в 240 країнах світу. Епізоди будуть виходити щотижня. Дія відбуватиметься за тисячі років до подій, які були описані в романах "Хоббіт, або Туди і звідти" і "Володар перснів".

Зйомки першого сезону завершилися 2 серпня в Новій Зеландії.

У Twitter проєкту опублікували перший кадр серіалу.

У квітні влада Нової Зеландії повідомила, що Amazon планує витратити на виробництво тільки першого сезону серіалу 650 млн новозеландських доларів (453 млн доларів США). Це робить його одним з найдорожчих серіалів в історії.

За книгами Джона Рональда Руела Толкіна "Володар кілець" і "Хоббіт" випустили дві однойменних кінотрилогії. Вони вийшли в 2001-2003 і 2012-2014 роках відповідно. Ці фільми зняв новозеландський режисер Пітер Джексон.