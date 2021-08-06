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Голова МЗС Австрії візьме участь у Кримській платформі

Австрія підтримує українську ініціативу зі створення Кримської платформи.

Голова МЗС Австрії візьме участь у Кримській платформі
Прапор Австрії
Фото: EPA/UPG

Австрія підтримує ініціативу України зі створення Кримської платформи. Участь в установчому саміті 23 серпня у Києві візьме глава австрійського МЗС Александер Шалленберг.

Про це агентству "Укрінформ" повідомили у федеральному міністерстві європейських та міжнародних справ Австрії.

"Австрія буде представлена на установчому заході Кримської платформи 23 серпня 2021 року в Києві міністром закордонних справ Александером Шалленбергом. І цією участю міністра закордонних справ Шалленберга Австрія подає чіткий сигнал про те, що підтримує українську ініціативу зі створення Кримської платформи", - заявили в австрійському МЗС.

Коментуючи позицію Австрії стосовно Кримської платформи, у дипломатичному відомстві зазначили, що "Австрія вітає ініціативу України зібрати разом міжнародне співтовариство для того, щоб питання неприпустимої незаконної анексії Криму та її наслідків залишалося у міжнародному порядку денному".

"Повага до міжнародного права та повага до територіальної цілісності є наріжним каменем європейського порядку безпеки. Тому Австрія засуджує незаконну анексію і мілітаризацію Кримського півострова Російською Федерацією та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - повідомили в МЗС Австрії.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

Станом на 6 серпня 33 учасники підтвердили участь у саміті Кримської платформи.

Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у саміті як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність. Українське МЗС розцінило погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи як "політичний булінг".

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