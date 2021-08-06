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Кількість учасників Кримської платформи зросла до 33, - Кулеба

Ще один президент підтвердив свій візит до Києва 23 серпня.

Кількість учасників Кримської платформи зросла до 33, - Кулеба
Голова МЗС Дмитро Кулеба
Фото: Скріншот відео

Станом на 6 серпня 33 учасники підтвердили участь у саміті Кримської платформи, що пройде в серпні в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33. Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. Станом на кінець липня свою участь у саміті підтвердили вже 28 країн та організацій.

Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у саміті як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність. Українське МЗС розцінило погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи як "політичний булінг".

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