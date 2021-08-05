Олег Ляшко став власником деревообробного заводу

Це перший офіційний бізнес головного "радикала".

Лідер Радикальної партії, колишній депутат Верховної Ради Олег Ляшко в березні став власником деревообробної компанії "Сінегрі", зареєстрованої в селі Новий Білоус біля Чернігова.

Про це повідомило видання "Слідство.Інфо".

Йому належать 60% компанії, решта - іншому "радикалу" Олегу Авер’янову.

Це перший офіційний бізнес Ляшка.

Фото: Слідство.Інфо

За інформацією Державної митної служби, компанія успішно експортує свої товари. У 2019-2020 роках "Сінегрі" вивезла за кордон 595 тонн різної продукції — переважно деревини, а також цвяхів, гвинтів, необробленого волокна. Фірма також виробляє дерев’яні будинки та столярні вироби.

Нагадаємо, що Ляшко втратив депутатський мандат у 2019 році за результатами дострокових виборів. Радикальна партія не змогла подолати прохідний бар'єр, набравши тільки 4,01% голосів.

У 2020 році Ляшко ще раз спробував потрапити у Верховну Раду, але програв довибори на 208-му окрузі "слузі народу" Анатолію Гуньку.