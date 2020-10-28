Олег Ляшко програв довибори в Раду

За результатами опрацювання 100% протоколів, в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області найбільше голосів здобув кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Анатолій Григорович Гунько.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

За Гунька проголосували 34,1% виборців (21 245 голосів).

Олега Ляшка підтримали 31,78% виборців (19 799 голосів).

На третьому місці з результатом 26,68% - дружина самовисуванка Людмила Давиденко (вдова загиблого народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка). За неї свої голоси віддали 16 595 виборців.

Самовисуванці Анатолій Миколайович Гунько та Ігор Віталійович Гунько набрали відповідно 2,81% (1 751 виборців) та 1,41% (882 виборці) голосів.

Одразу після виборів 25 жовтня Олег Ляшко заявив про свою перемогу на 208-му окрузі.

Вранці 26 жовтня про перемогу заявив Анатолій Гунько, посилаючись на дані паралельного підрахунку голосів.

Після цього Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагав розслідування можливої фальсифікації результатів голосування.

Довибори до Верховної Ради у 208-му окрузі проводилися у зв’язку із загибеллю народного депутата від цього округу Валерія Давиденка, якого у травні було знайдено застреленим у його київському офісі.

Участь у проміжних виборах брали 18 кандидатів.