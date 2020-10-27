Україна має намір розвивати довіру і торгові відносини з Ізраїлем, - посол Корнійчук

Україна бере курс на економізацію зовнішньої політики і має намір розвивати довіру і торговельні взаємини з Ізраїлем. Про це Посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив в ході III Українсько-Ізраїльського інноваційного саміту у вівторок в Києві.

«Я підтримую пропозицію нашого президента і глави МЗС про економізацію нашої зовнішньої політики. У нашому випадку це включає такі важливі аспекти, як розвиток інвестиційної привабливості, інноваційних технологій і торгових взаємин між Україною та Ізраїлем. Це все - реальні речі, але для цього нам необхідно розвивати довіру між нашими націями. Нам також необхідно підтримувати агросектор, який потребує ізраїльських технологій, зрошувальних систем, всього, що направлено на його підтримку і розвиток», - сказав він.

Євген Корнійчук наголосив, що цими напрямками також буде займатися недипломатична Торгово-інноваційна місія України в Єрусалимі.

«Це також буде пріоритетом для Посольства на найближчі 6-12 місяців. Ми вже обговорили питання приміщення для цієї місії, але головним питанням залишається те, хто в складі місії буде займатися напрямком «B2B» (бізнес для бізнесу - ред.)», - сказав дипломат.

Посол також підкреслив, що має намір приділяти більше увагу популяризації інвестиційної привабливості України.

«Ізраїль для мене - це країна, з якою я багато років займався юридичною практикою, приділяючи увагу підтримці прямих іноземних інвестицій в Україну. І я маю намір бути адвокатом для всіх ізраїльських інвесторів в Україні і займатися промоцією їх інвестицій. Моя місія в Ізраїлі починається на наступному тижні, і після карантину у мене відбудуться зустрічі з представниками уряду і парламенту. Я з нетерпінням чекаю цього», - підкреслив Євген Корнійчук.