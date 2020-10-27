НАБУ оскаржить рішення ОАСК про відсторонення Ситника з посади

У НАБУ назвали рішення ОАСК від 26 жовтня "заангажованим і абсурдним у правовому сенсі".

Національне антикорупційне бюро розцінює рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо діяльності Національного бюро та директора НАБУ Артема Ситника як втручання у свою роботу і оскаржить його.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"Фактично, йдеться про спробу у будь-який спосіб усунути з посади директора НАБУ як гаранта інституційної незалежності та спроможності організації розслідувати факти вчинення корупційних дій посадовцями топрівня та перетворити сам орган у керовану «кишенькову» структуру. Наслідком цього стане повне блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ назвали рішення ОАСК від 26 жовтня "заангажованим і абсурдним у правовому сенсі".

"Його справжня мета - заблокувати роботу інституції, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади", - зазначили у бюро.

Водночас в Бюро наголосили, що звільнити Артема Ситника з посади можуть винятково на підставах, передбачених законом "Про Національне антикорупційне бюро України".

"Зараз таких підстав немає. Тому Артем Ситник продовжує виконувати свої повноваження, НАБУ працює в штатному режимі. Будь-які спроби ОАСК знайти обхідні шляхи для реалізації суддями, підозрюваними в захопленні влади, своїх амбіцій є такі, що знищують довіру до судової влади та справедливого судочинства", - пояснили в НАБУ.

Нагадаємо, 26 жовтня з'явилась інформація про те, що ОАСК наказав звільнити Ситника з посади директора НАБУ. Відповідну ухвалу суд виніс у рамках вирішення справи про відновлення на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що наразі немає ні правової підстави, ні повноважень виключати інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро з Єдиного держреєстру, і він залишиться на посаді.