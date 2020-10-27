ENEMO попередньо оцінило місцеві вибори в Україні як вільні та конкурентні

Європейська мережа організацій з моніторингу виборів попередньо оцінює місцеві вибори в Україні, як вільні та конкурентні, передає Радіо Свобода.

"ENEMO попередньо оцінює місцеві вибори 2020 року як вільні та конкурентні, добре організовані, хоча на виборчий процес впливали виклики, пов’язані з пандемією COVID-19, складністю нової виборчої системи, необ'єктивним висвітленням у ЗМІ, заявами про підкуп голосів та зловживанням адміністративним ресурсом", - заявив голова місії ENEMO в Україні Златко Вуйович.

ENEMO вважає, що використання комбінації пропорційної та мажоритарної виборчої систем для виборів місцевих органів влади загалом є обґрунтованим, але створює деякі складнощі як для службових осіб, що здійснюють підготовку та проведення виборів, так і для виборців.

Мережа оцінює процес реєстрації кандидатів як загалом інклюзивний, незважаючи на деякі випадки, коли кандидатам і політичним партіям не завжди надавалася можливість виправити помилки у процесі реєстрації, що призвело до звернення до судів. Деякі з цих випадків включали недотримання нової гендерної квоти у списках партій та інші технічні проблеми.

"Незважаючи на посилені санкції проти прямого та непрямого підкупу виборців у Виборчому кодексі, місію також повідомляли про велику кількість схем купівлі голосів. Окрім того, відсутність верхньої межі витрат кандидатів на передвиборчі кампанії, політичні партії та кандидати, які не слідували вимогам фінансової звітності, а також обмежені можливості нагляду ТВК створюють нерівні умови і обмежують прозорість фінансування виборчих кампаній", - сказав заступник голови місії П’єр Пейтьє.

Він зазначив, що забезпечується свобода вираження поглядів, а медіапростір продовжує бути різноманітним, хоча упереджене висвітлення у ЗМІ та прихована реклама (джинса) залишаються проблемою. ENEMO вважає недостатнім набір санкцій, який є у розпорядженні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Наразі в більшості територіальних одиниць триває підрахунок голосів.