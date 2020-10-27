Голова комісії пояснив, що адміністратори не в змозі виконувати роботу з перевірки протоколів через фізичне виснаження і їм треба відпочити.

У Білій Церкві члени територіальної виборчої комісії не можуть зібрати кворум, щоб далі приймати виборчу документацію.

Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі ОПОРА.

У тервиборчкомі вночі влаштували "провітрювання", після чого більшість членів покинули приміщення. Голова комісії мотивував це тим, що адміністратори не в змозі виконувати роботу з перевірки протоколів через фізичне виснаження і їм треба відпочити.

З оголошенням перерви не погодилися члени комісії, які перебували у фоє та чекали на здачу виборчої документації. До них приєдналися і працівники поліції, які чергували у приміщенні.

"Відповідно до вимог частини 1 статті 254 Виборчого кодексу, з моменту закінчення голосування територіальна виборча комісія розпочинає безперервне засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та результатів відповідних місцевих виборів у виборчому окрузі", - наголошує ОПОРА.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.

У день голосування поліція відкрила 159 кримінальних проваджень за порушення. За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори-2020 безпечними.

Раніше ОПОРА назвала найпоширеніші порушення під час місцевих виборів.