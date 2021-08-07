У Греції за добу зафіксували 426 пожеж, - посольство

У Греції за останню добу зафіксували 426 пожеж. До гасіння пожеж залучені й сто українських рятувальників, які прибули до Греції 6 серпня ввечері.

За даними посольства України в Греції, вони допомагають гасити лісову пожежу, що спалахнула 3 серпня у Північній Евії.

"Наразі працюють 246 пожежників, берегова охорона, грецька армія з підрозділами піхоти, добровольці та місцева влада з цистернами з водою та будівельною технікою", - сказано в повідомленні.

Крім того, тривають пожежі в районах Стародавньої Олімпії і Ламбеті, Ілія, у Мелпеї, Мессінія, в районі Василіка Парніта, у Східному Мані, Лаконія.

Допомогу грецьким пожежникам також надають 40 пожежників із Кіпру, 80 пожежників із Франції і 16 - з Ізраїлю.

"На завтра, неділю, 8 серпня 2021 року, прогнозується дуже високий ризик пожежі з категорією ризику 4 для таких областей: регіон Центральної Греції (о. Евія, Фіотида, Беотія), регіон Аттика, регіон Крит (Іракліон, Лассіті), Північно-Егейський регіон (острови Лесбос, Хіос, Самос, Ікарія), Південно-Егейський регіон (острови Родос, Карпатос, Кос, Калімнос)", - додали в посольстві.

Раніше повідомляли, що тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі біля Афін. З опіками госпіталізували кількох рятувальників.

Унаслідок пожеж у Греції загинула щонайменше одна людина.