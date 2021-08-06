Серед постраждалих у лісових пожежах в Греції українців немає, - посольство

Українські громадяни не зверталися до посольства України в Греції через лісові пожежі в країні. Також серед них наразі не зафіксовано постраждалих від вогню.

Про це повідомила радниця з консульських питань посольства Ганна Тіщенко, передає Суспільне.

"Громадяни України до сьогоднішнього дня не зверталися (до українського посольства - ред.), постраждалих 100% немає, бо ми на зв'язку з Міністерством захисту громадянин (Греції - ред.), яке все контролює і фіксує", - зазначила радниця.

За її словами, за дорученням посла Тіщенко виїхала з метою перевірки до одного з дитячих таборів, де знаходиться 130 дітей і ще 30 дорослих.

"Щоб проконтролювати, бо пожежа вчора була за 48 км від табору, поспілкуватися з керівництвом місцевої мерії, подивитися на маршрут евакуації, якби він був би потрібен. Слава Богу, тут пожежу загасили", - розповіла вона.

Представниця посольства повідомила, що вчора було відпрацьовано схему евакуації дітей автобусами і наразі посольство тримає все під контролем.

"Там, де є діти й де ми хвилювалися, що все може піти якимось чином, ми працювали на місці. Інших ніяких заяв і звернень не поступало. Більше ста українських дітей перебувають в літньому таборі Піргоса", - резюмувала Тіщенко.

Нагадаємо, тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі біля Афін. З опіками госпіталізували кількох рятувальників.

За два дні в Греції зафіксували понад сто лісових пожеж.

Лісові пожежі також вирують у Туреччині.