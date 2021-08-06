У Києві невідомі пошкодили банери виставки фотодокументальної виставки "Lend-lease - зброя перемоги. Що замовчувала радянська пропаганда". Вона була розгорнута на Контрактовій площі до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

Як повідомили організатори виставки, пошкоджено 11 із 20 банерів.

"Сьогодні невідомі зловмисники пошкодили частину банерів нашої спільної з УІНП та ГО Blue/Yellow for Ukraine виставку. Ми прийняли рішення передчасно не демонтувати виставку, а продовжити нашу боротьбу за відновлення історичної справедливості! Були пошкоджені 11 з 20 банерів виставки. Вартість відновлення експозиції - 4400 грн", - написала у фейсбуці голова ГО "Корпус справедливості" Валентина Охлопкова.

Фото: facebook.com/viverestmilitare

Фото: facebook.com/viverestmilitare

Фото: facebook.com/viverestmilitare

Фото: facebook.com/viverestmilitare

Раніше повідомляли, що виставка "Lend-lease - зброя перемоги. Що замовчувала радянська пропаганда" триватиме до жовтня 2021 року.