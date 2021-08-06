Через це вода проникла всередину корпусу музею, де зберігалися експонати.

Внаслідок буревію, що пройшов в ніч з 5 на 6 серпня на Поділлі, пошкоджено споруди Камянець-Подільського замку. Зокрема, шквальний вітер зірвав дах вежі XV століття і пошкодив покриття корпусу.

Про це повідомили у ДСНС Хмельницької області

"Вночі 5 серпня на території Кам’янець-Подільського району спостерігалося різке погіршення погодних умов, що супроводжувалося сильними поривами вітру (понад 20 м/с) та заливним дощем. Внаслідок негоди на території району було повалено більше сотні дерев, зірвано дахи з 5 будинків та приватних споруд, а також пошкоджено дах на південній брамі Кам’янець-Подільської фортеці", - йдеться у повідомленні.

Директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба розповів виданню ZAXID.NET, що буревій зірвав ґонтове покриття башти Ласької і пошкодив дах пристінного корпусу. Через це вода проникла всередину корпусу, де зберігалися експонати, їх серед ночі рятували працівники музею.

"Дерев'яні конструкції накриття віднесло більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах", - зазначив він.

Для того, щоб вберегти музейні експонати від намокання, музейники переносили фонди в інші приміщення. Працівники заповідника та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Збитки підраховують.

Ласька вежа – фортечна вежа Старого замку у місті Кам'янець-Подільський. Її збудували у другій половині XV століття з південної частини замкового муру, звідки наступали татари. У XVI століття провели її реконструкцію. Названа на честь архієпископа Яна Ласького, на чиї кошти її модернізували.

Нагадаємо, у лютому 2018 року у Кам'янці-Подільському обвалилася частина стіни Старої фортеці. В а серпні 2011 року відбулося обвалення однієї з веж фортеці.