На момент пожежі пасажирів у транспорті не було.

Вогнеборці ліквідували пожежу в маршрутному таксі в Деснянському районі Києва.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"5 серпня о 20:47 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Крайня, 1, що у Деснянському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників 19-ї та 43-ї Державних пожежно-рятувальних частин Головного управління. По прибуттю на місце події було встановлено, що під час слідування до місця стоянки, у маршрутному таксі «Богдан» виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент пожежі у транспортному засобі пасажирів не було.

О 20:56 загоряння було локалізовано та о 21:03 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі водій отримав опіки обличчя та руки. Допомогу було надано медиками на місці події, від госпіталізації чоловік відмовився.

Причину загооряння встановлюватимуть правоохороннці.

Нагадаємо, у лютому в Запоріжжі маршрутка врізалася в стовп, постраждали 14 пасажирів, а водій втік.