Харків засипало градом
Харків засипало градом
Пам'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»
Пам'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Через фото з російською спортсменкою олімпійську призерку Магучіх викличуть у Міноборони
Через фото з російською спортсменкою олімпійську призерку Магучіх викличуть у Міноборони
Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac
Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac
Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
МОЗ рекомендувало скоротити термін між введенням доз вакцини
МОЗ рекомендувало скоротити термін між введенням доз вакцини
ГоловнаСвіт

Американський радіоведучий-антивакцинатор помер від COVID-19

Перед смертю він закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.

Американський радіоведучий-антивакцинатор помер від COVID-19
Дік Фаррел
Фото: Hubbard Radio

Американський радіоведучий-антивакцинатор Дік Фаррел помер від COVID-19, перед смертю закликавши людей вакцинуватися від коронавірусу.

Як повідомляє телеканал WPTV, Фаррел протягом тривалого часу вів передачі, в яких неодноразово критикував медичних регуляторів і вакцини. Головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі він називав "збожеволілим від влади брехуном", а вакцини вважав шахрайством.

Крім того, радіоведучий, який був прихильником Дональда Трампа, стверджував, що демократи ніколи не дають позитивних проб на вірус, тому що сам вірус нібито вигадка, створена з метою обдурити республіканців.

Однак три тижні тому Фаррел потрапив до лікарні з коронавірусом і змінив свою думку. Один з його друзів Лі Хейр вирішив зробити щеплення після смерті ведучого.

"Він надіслав мені SMS і сказав мені зробити щеплення. Він сказав мені, що вірус - не жарт, і додав, що й сам мав би зробити щеплення", - написав Хейр у фейсбуці.

На початку серпня стало відомо, що США змогли щепити як мінімум однією дозою вакцини 70% населення. При цьому президент країни Джозеф Байден заявляв про необхідність досягти цих показників до 4 липня - Дня незалежності США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також