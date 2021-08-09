Американський радіоведучий-антивакцинатор помер від COVID-19

Перед смертю він закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.

Американський радіоведучий-антивакцинатор Дік Фаррел помер від COVID-19, перед смертю закликавши людей вакцинуватися від коронавірусу.

Як повідомляє телеканал WPTV, Фаррел протягом тривалого часу вів передачі, в яких неодноразово критикував медичних регуляторів і вакцини. Головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі він називав "збожеволілим від влади брехуном", а вакцини вважав шахрайством.

Крім того, радіоведучий, який був прихильником Дональда Трампа, стверджував, що демократи ніколи не дають позитивних проб на вірус, тому що сам вірус нібито вигадка, створена з метою обдурити республіканців.

Однак три тижні тому Фаррел потрапив до лікарні з коронавірусом і змінив свою думку. Один з його друзів Лі Хейр вирішив зробити щеплення після смерті ведучого.

"Він надіслав мені SMS і сказав мені зробити щеплення. Він сказав мені, що вірус - не жарт, і додав, що й сам мав би зробити щеплення", - написав Хейр у фейсбуці.

На початку серпня стало відомо, що США змогли щепити як мінімум однією дозою вакцини 70% населення. При цьому президент країни Джозеф Байден заявляв про необхідність досягти цих показників до 4 липня - Дня незалежності США.