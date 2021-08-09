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Лукашенко заявив, що може визнати Крим російським: "У мене руки розв'язані"

"Безумці! Ще в чомусь мене попрікають, коли я вболівав за Україну більше, ніж за Білорусь".

Лукашенко заявив, що може визнати Крим російським: "У мене руки розв'язані"
Фото: АТН Беларусь

Олександр Лукашенко підтвердив, що може визнати Крим російським, і поклав відповідальність за це на Україну.

Про це він сказав на пресконференції у понеділок, 9 серпня.

"Коли Лукашенко Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію, за мною справа не заіржавіє. Хоча мене багато що зв'язує. Будапештська декларація, пам'ятаєте? Мій підпис там стоїть, але я й через це переступлю. Україна, бачите, що творить? У мене руки розв'язані - і Крим, і все інше. Вони завили: Лукашенко полетить в Крим через Росію! Так ви закрили простір, я через Україну не можу полетіти. Безумці! Ще в чомусь мене попрікають, коли я більше вболівав за Україну, ніж за Білорусь, ще зовсім недавно" - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що здійснення перельотів іноземними авіакомпаніями в Крим розглядається Україною як кримінальне правопорушення, бо ще в березні 2014 року над окупованим півостровом було закрито повітряний простір.

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