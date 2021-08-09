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Військові льотчики зі США прибули у Вінницю для спільних навчань

Два військово-траспортні літаки МС-130 перебуватимуть в Україні майже місяць.

Фото: facebook.com/borzov.s.s

До Вінниці для проведення спільних навчань із українськими спецпризначенцями прибули військові льотчики Повітряних сил армії США.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

"Сьогодні в аеропорту "Гавришівка" українські військові авіатори приймають американських колег. Разом з нашими спецпризначенцями відпрацьовуватимуть навчальні польоти, операції десантування та з екстреної медичної допомоги. Американським партнерам є що показати і є чому у них повчитись", - написав Борзов у фейсбуці.

За словами голови ОДА, американські військові авіатори прибули до Вінниці, де розташоване Командування Повітряних сил ЗСУ, з місця дислокації авіабригад США у Великобританії на базі "Мідлфорс".

Два військово-траспортні літаки МС-130 авіаційних загонів 352-го військового крила Сил спеціальних операцій Повітряних Сил Армії США перебуватимуть в Україні майже місяць.

Фото: facebook.com/borzov.s.s

Фото: facebook.com/borzov.s.s

Перебування американських військових на території нашої країни проходить у межах розширеної програми співпраці НАТО та реалізації "Концепції розвитку Повітряних Сил на період до 2025 року".

Як повідомляли, в урочистостях на День Незалежності 24 серпня візьмуть участь понад п’ять тисяч військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки. Проходження пішої колони вперше передбачає одночасно участь представників усіх сил безпеки і оборони України, кінологічних підрозділів України і майже 15 країн-партнерів.

Завершиться парад військ прольотом бойових літаків із пуском сигнальних ракет та димами кольору Державного Прапора України.

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