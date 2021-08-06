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У Нацполіції та СБУ створять "департаменти війни" для розслідування злочинів, пов’язаних з агресією РФ, - Венедіктова

Такий департамент уже працює при Офісі генпрокурора.

У Нацполіції та СБУ створять "департаменти війни" для розслідування злочинів, пов’язаних з агресією РФ, - Венедіктова
Фото: Макс Требухов

Департаменти щодо злочинів Російської Федерації, які вчинили під час війни проти України, аналогічні тому, який працює в Офісі генерального прокурора, будуть створені в Службі безпеки України та Національній поліції.

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Такі ж департаменти, як у нас "департамент війни", будуть створені в СБУ і в Нацполіціі. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія", - сказала вона.

Департамент у Офісі генпрокурора здійснює нагляд за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу та пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України.

Нагадаємо, 29 червня Венедіктова забрала у свого заступника Гюндуза Мамедова департамент, який розслідує злочини, які вчинили в умовах збройного конфлікту з РФ.

Згодом Мамедов написав заяву про відставку з Офісу генерального прокурора.

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