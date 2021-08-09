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Лукашенко відкинув причетність до смерті директора Білоруського дому Шишова

"Він для нас був ніхто!".

Лукашенко відкинув причетність до смерті директора Білоруського дому Шишова
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко заявив, що білоруська влада не причетна до смерті директора громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Про це він сказав на пресконференції у понеділок, 9 серпня.

"Хто він такий для мене і Білорусі загалом? Ладно, я президент і міг його не знати, але я впевнений, що у цьому залі три-чотири людини тільки його й знають. Він для нас був ніхто! Який безумець в Білорусі піде його й повісить? Для чого? Ну, повісили одного - завтра буде інший. Всіх же не перевішаєш", - сказав Лукашенко.

"Цей Шишов знаходився де? В Україні. І його підтримували спецслужби України. Він повісився чи його повісили на вашій території. Займайтесь, будь ласка, і дайте відповідь: хто повісив громадянина Білорусі. Ми ж не нагнітали навколо цього обстановку, - так ні, почали кивати на Білорусь. Навіть американці розкритикували Україну за такий підхід. А якщо ви нас звинуватили - факти на стіл. Чому ви мені дорікаєте? Вбивцю знайшли! У нас вистачає, крім Шишова, з ким розбиратися, але ми поки що ні на кого пальцем не показали", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, вранці 2 серпня в Києві зник один із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні", її директор, громадянин Білорусі, виходець з Гомеля Віталій Шишов. Вранці 3 серпня його знайшли повішеним у парку зі слідами побиття на обличчі.

В організації переконані, що смерть Шишова - "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Шишов - один із засновників Білоруського дому в Україні. Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року після участі в протестах у серпні і подальшого активного протистояння владі в Білорусі.

Національна поліція розглядає дві версії смерті білоруського активіста Віталія Шишова - самогубство і вбивство, замасковане під самогубство.

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