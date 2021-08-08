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Печерський суд арештував одного з підозрюваних у справі Луценка та Вербицького

Сергія Мисливого затримали за підозрою в організації злочинного угрупування.

Печерський суд арештував одного з підозрюваних у справі Луценка та Вербицького
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Печерський районний суд Києва арештував Сергія Мисливого – обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка.

Про це у соцмережі Facebook повідомила журналіст Тетяна Безрук.

“Це нова підозра за ч.3 ст.27 – “організатор злочинного угрупування”, – зазначила вона.

Нагадаємо, Мисливий разом із іншим обвинуваченим у справі Іваном Новотним вночі 8 серпня вийшли із Лукянівського СІЗО, бо суд не продовжив їм запобіжний захід за іншою підозрою.

6 серпня в Офісі генпрокурора заявили, що Новотного та Мисливого можуть звільнити з-під варти через порушення процесуального законодавства.

Зокрема наголосили, що сторона захисту і деякі судді відмовляються брати участь у засіданнях у справі. А такі дії призводять до того, що запобіжний захід у вигляді тримання обвинувачених під вартою закінчується 7 серпня, а клопотання щодо його продовження так і не було розглянуто в суді.

Мисловивий та Новотний перебувають під вартою з моменту затримання у березні 2020 року. Їм інкримінують участь у злочинній організації, викрадення і катування та перешкоджання мирним зібранням. Мисловиму ще інкримінують вбивство Вербицького, а також використання підробного паспорту.

Докладніше про цю справу читайте в матеріалі LB.ua "Справи Майдану. Як із справи про вбивство Юрія Вербицького зникло вбивство". 

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