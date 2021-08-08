Обвинувачені у викраденні та катуванні активістів Євромайдану Ігора Луценка та Юрія Вербицького і вбивстві останнього Іван Новотний та Сергій Мисливий вийшли на свободу.

Про це у соцмережі Facebook повідомила журналістка Ольга Худецька.

Худецька зазначила, що судді у справі Луценка і Вербицького “вирішили сходить дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався запобіжний у двох обвинувачених - Сергія Мисливого та Івана Новотного”.

“Обидвоє були в розшуку, і затримані лише у березні 2020. Дива поки що не сталось, обидва вийшли”, – додала журналістка.

Вона додала, що Новотного застали на виході з СІЗО – його випустили рівно о 00:01 після спливу строку запобіжного заходу. А Мисливого – у Печерському суді, адже він отримав нову підозру від ДБР і прокурорів, і суд тепер вирішує чи брати його знов під варту вже за новою підозрою.

Фото: facebook.com/olga.khudetska

Фото: facebook.com/olga.khudetska

Фото: facebook.com/olga.khudetska

Фото: facebook.com/olga.khudetska

Фото: facebook.com/olga.khudetska

Нагадаємо, 6 серпня в Офісі генпрокурора заявили, що Новотного та Мисливого можуть звільнити з-під варти через порушення процесуального законодавства.

Зокрема наголосили, що сторона захисту і деякі судді відмовляються брати участь у засіданнях у справі. А такі дії призводять до того, що запобіжний захід у вигляді тримання обвинувачених під вартою закінчується 7 серпня, а клопотання щодо його продовження так і не було розглянуто в суді.

Мисловивий та Новотний перебувають під вартою з моменту затримання у березні 2020 року. Їм інкримінують участь у злочинній організації, викрадення і катування та перешкоджання мирним зібранням. Мисловому ще інкримінують вбивство Вербицького, а також використання підробного паспорту.

Докладніше про цю справу читайте в матеріалі LB.ua "Справи Майдану. Як із справи про вбивство Юрія Вербицького зникло вбивство".