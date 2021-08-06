Ситник: скасування заочного арешту Дубілета боляче вдарило по справі ПриватБанку

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник засмучений рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про скасування заочного арешту екс-голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на виступ Ситника на координаційній нараді керівників правоохоронних органів.

"Нещодавно у нас було рішення апеляції... щодо одного з фігурантів ПриватБанку. Справа дуже чутлива, до неї прикута велика увага з боку і наших міжнародних партнерів. Суд фактично скасував заочний арешт. Це рішення антикорупційного суду, чесно кажучи, дуже боляче вдарило по справі, тому що зараз ми не знаємо, куди рухатися", - додав він.

За словами директора НАБУ, слід підняти питання уніфікації судової практики в подібного роду питаннях.

"Слід уніфікувати практику напрямки міжнародно-правових доручень і питань екстрадиції... Зараз у судів різний підхід до вирішення цих питань", - сказав Ситник.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року уряд України прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку, який належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову у зв'язку з його неплатоспроможністю.

Залучена 2017 року компанія Kroll за підсумками аудиту банку встановила, що до націоналізації ПриватБанк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум 5,5 млрд доларів.

Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності у цій справі притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.