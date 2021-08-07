Трьом членам Нацкорпусу обрали запобіжний захід

Всі вони отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права застави.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід трьом членам Нацкорпусу, затриманим СБУ в справі про рекет. Всім їм призначено тримання під вартою строком на 60 діб без права застави.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Нацкорпусу.

“Станом на зараз троє затриманих хлопців отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права застави”, - йдеться у повідомленні.

У організації сподіваються, що судді все ж розглянуть справи усіх затриманих сьогодні.

СБУ вчора повідомила про викриття злочинного угрупування, яке обкладало "даниною" підприємців на Харківщині. До його складу входили чинні правоохоронці та, як було зазначено, "чоловіки з досвідом ведення бойових дій". До того місцеве управління Служби безпеки заявляло про обшуки в членів Національного корупусу.

Сама організація вважає інкриміновану справу політичним переслідуванням. У заяві НК в Telegram йдеться, що "характер обшуків, статті, що інкримінують – все це носить яскраво виражений замовний характер" через "бажання влади зачистити вулиці".

За даними СБУ, до складу злочинного угрупування входило близько 50 осіб. Зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Тим, хто відмовлявся платити, вони, за даними слідства, погрожували фізичною розправою.

Учасникам угрупування інкримінують три статті КК України – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, вимагання, протидія законній господарській діяльності.