Ситник: конкурс на посаду голови САП "на паузі"

"Можна помітити, що певні спроби тиску, впливу на цей конкурс є".

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник занепокоєний ситуацією навколо конкурсу на посаду головного антикорупційного прокурора.

Про це він сказав на пресконференції в понеділок, 9 серпня.

"Щодо конкурсу на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На жаль, хто спостерігає за перебігом цього конкурсу, можна помітити, що певні спроби тиску, впливу на цей конкурс є", - сказав він.

Він вважає той факт, що цей конкурс триває більш як рік, недопустимим для того, щоб зберегти та забезпечити незалежність такого антикорупційного органу як САП.

Весь цей час основну частину повноважень керівника антикорупційної прокуратури здійснює генпрокурор.

"А саме однією з основних гарантій САП є незалежність саме від генпрокурора і його вказівок по тих справах, які розслідуються антикорупційним бюро. Тому бачимо, що конкурс викликає дуже багато питань, і взагалі знаходиться на паузі. Є два працівники, які пройшли ті етапи, які були, і зараз чомусь конкурс на паузі, і це також викликає певне занепокоєння”, - заявив Ситник.

Нагадаємо, що 20 січня 2021 року в САП було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад заступника Генерального прокурора – керівника САП; заступника керівника САП та начальника одного з відділів. Голова конкурсної комісії Катерина Коваль казала, що останній етап відбору має закінчитись до кінця літа.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький.

Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.