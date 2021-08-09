Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
Дорогой Саша
Дорогой Саша
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Через фото з російською спортсменкою олімпійську призерку Магучіх викличуть у Міноборони
Через фото з російською спортсменкою олімпійську призерку Магучіх викличуть у Міноборони
Пам'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»
Пам'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»
Харків засипало градом
Харків засипало градом
Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac
Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac
ГоловнаСвіт

В Ухані за п'ять днів перевірили на коронавірус 11,3 млн жителів

Знайшли менше 80 інфікованих, у тому числі безсимптомних носіїв.

В Ухані за п'ять днів перевірили на коронавірус 11,3 млн жителів
Фото: EPA/UPG

Китайські медики за п'ять днів перевірили на коронавірус 11,28 млн жителів міста Ухань у зв'язку з виявленням на початку серпня перших за рік випадків зараження.

Як повідомляє "Сіньхуа", тестування почалося 3 серпня, а 8 серпня місцева влада відзвітувала про "практично повне охоплення" всіх жителів міста, за винятком дітей віком до шести років і студентів університетів, які виїхали на літні канікули. 

Масове тестування розпочалося після того, як 2 серпня в місті були зафіксовані випадки зараження COVID-19 серед робітників-мігрантів.

До кінця суботи в Ухані було зареєстровано 37 підтверджених випадків локального зараження COVID-19 і 41 безсимптомний носій коронавірусу, який заразився локально під час останнього спалаху.

Нагадаємо, що пандемія коронавірусу почалася з міста Ухань в кінці 2019 року. Завдяки жорстким карантинним заходам первинний спалах там швидко подолали, і місто понад рік не повідомляло про випадки локального зараження COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також