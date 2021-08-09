В Ухані за п'ять днів перевірили на коронавірус 11,3 млн жителів

Знайшли менше 80 інфікованих, у тому числі безсимптомних носіїв.

Китайські медики за п'ять днів перевірили на коронавірус 11,28 млн жителів міста Ухань у зв'язку з виявленням на початку серпня перших за рік випадків зараження.

Як повідомляє "Сіньхуа", тестування почалося 3 серпня, а 8 серпня місцева влада відзвітувала про "практично повне охоплення" всіх жителів міста, за винятком дітей віком до шести років і студентів університетів, які виїхали на літні канікули.

Масове тестування розпочалося після того, як 2 серпня в місті були зафіксовані випадки зараження COVID-19 серед робітників-мігрантів.

До кінця суботи в Ухані було зареєстровано 37 підтверджених випадків локального зараження COVID-19 і 41 безсимптомний носій коронавірусу, який заразився локально під час останнього спалаху.

Нагадаємо, що пандемія коронавірусу почалася з міста Ухань в кінці 2019 року. Завдяки жорстким карантинним заходам первинний спалах там швидко подолали, і місто понад рік не повідомляло про випадки локального зараження COVID-19.