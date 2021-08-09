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Головна помічниця губернатора Нью-Йорка звільнилась на фоні скандалу навколо її шефа

Кар'єра політика стрімко йде до дна.

Головна помічниця губернатора Нью-Йорка звільнилась на фоні скандалу навколо її шефа
Фото: EPA/UPG

Мелісса ДеРоса, головна помічниця губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, звільнилась на фоні скандалу навколо її шефа, якого звинувачують в сексуальних домаганнях.

Як повідомляє Associated Press, ДеРоса була одним із найзапекліших захисників Куомо і у своїй заяві про звільнення назвала роботу в його адміністрації "найбільшою честю в моєму житті". Водночас, заявила вона, що з особистої точки зору "останні два роки були емоційно та психологічно складними". 

Більш конкретної причини своєї відставки вона не вказала.

"Я безмежно вдячна за можливість працювати з такими талановитими та відданими колегами в інтересах нашого штату", - йдеться в заяві.

Звільнення ДеРоси відбулося в найскладніший для Куомо час, політична кар'єра якого стрімко наближається до кінця.

Починаючи з кінця 2020 року, кілька жінок, які працювали на Куомо, звинуватили його в сексуальних домаганнях, а на минулому тижні обвинувачення на адресу губернатора підтвердило розслідування прокуратури штату. За даними слідства, Куомо дозволяв собі небажані дотики і коментарі "навіювального" сексуального характеру. Така поведінка, йдеться у звіті, створила "вороже робоче середовище для жінок".

Після публікації результатів розслідування Куомо вчергове заявив, що його оббрехали і йти у відставку він не збирається.

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