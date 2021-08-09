Вакцинація від COVID-19 знижує ризик тяжкого перебігу хвороби в 15 разів, - МОЗ

За останні три місяці лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами.

Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів. Про це свідчать дані аналізу Міністерства охорони здоров’я.

Так, за останні три місяці лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

За даними МОЗ, станом на 3 серпня серед 24 442 госпіталізованих з COVID-19 лише 95 людей були повністю вакциновані. Це складає відповідно 0,39% від усіх випадків госпіталізації.

Всього на цей час було зареєстровано 99 583 випадків захворювання українців на COVID-19. 662 з них, або 0,66%, були щеплені двома дозами.

Водночас у міністерстві наголошують, що це попередні дані, і вони не враховують безсимптомні захворювання та ті випадки, в яких хворі на COVID-19 люди не робили тестів та не зверталися за медичною допомогою.

"Ця статистика свідчить про те, що усі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби", - зазначають у МОЗ.

Як повідомляли, станом на ранок 9 серпня в Україні повністю вакциновані від коронавірусу понад 2,4 млн громадян.

Учора в Україні виявили 300 нових випадків ковіду, госпіталізували 400 осіб.