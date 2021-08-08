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У суботу від ковіду повністю щепилися майже 28 тис. українців

Загалом проведено 6 487 273 щеплення.

У суботу, 7 серпня від коронавірусу в Україні було вакциновано 78 965 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 50 993 людини, повністю імунізовані – 27 972 людини.

Протягом доби працювали 449 мобільних бригад, 1 273 пункти щеплення і 360 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 106 085 людей, з них отримали одну дозу – 4 106 083 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 381 190 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 6 487 273 щеплення.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) відкрили пункт вакцинації проти COVID-19.

Також пасажирів вакцинуватимуть у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

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