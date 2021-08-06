Пункт вакцинації від COVID-19 відкрили в аеропорту "Київ"

У міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) відкрили пункт вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) та не щеплені жодною дозою вакцини проти COVID-19, можуть вакцинуватись в терміналі А та відразу отримати довідку 063-о", - сказано в повідомленні.

У пункті щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Графік роботи пункту на найближчий час: з 6 по 8 серпня - 17:00-22:00. Вакцинація здійснюватиметься в порядку живої черги.

Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова. Потрібно мати із собою паспорт та індивідуальний податковий номер.

Проходити обстеження, міряти тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест чи тест на антитіла до SARS-CoV-2 не потрібно, наголошують у МОЗ.

Раніше повідомляли, що з 7 серпня в аеропорту Львова вакцинуватимуть пасажирів, які мають квитки на літак.