Участь у Кримській платформі підтвердила ще одна європейська країна, - Кулеба

Участь в Саміті Кримської платформи підтвердила ще одна європейська країна. Таким чином кількість учасників саміту зросла до 34.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Ще одна європейська країна щойно підтвердила участь в Саміті Кримської платформи. Кількість учасників зросла до 34. Підтримка Платформи продовжує зростати, а ми продовжуємо працювати над залученням нових країн”, - написав Кулеба у Twitter.

Міністр не уточнив, про яку саме з країн йдеться.

⚡️Ще одна європейська країна щойно підтвердила участь в Саміті Кримської платформи. Кількість учасників зросла до 34. Підтримка Платформи продовжує зростати, а ми продовжуємо працювати над залученням нових країн. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 9, 2021

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у саміті як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність. Українське МЗС розцінило погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи як "політичний булінг".