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Китай відкликав посла з Литви, звинувативши її в перетині "червоних ліній"

Литовський уряд дозволив Тайваню відкрити власне представництво.

Китай відкликав посла з Литви, звинувативши її в перетині "червоних ліній"
Фото: EPA/UPG

Китай відкликав посла з Литви в знак протесту проти відкриття у країні представництва Тайваню. Уряд КНР також запропонував литовцям відкликати свого посла з Пекіну.

Про це повідомляється в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.

"Литовський уряд, не звертаючи уваги на численні заяви Китаю та попередження про потенційні наслідки, повідомив про рішення дозволити владі Тайваню відкрити "представництво" під назвою "Тайвань". Рішення порушує дух комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Литвою і серйозно підриває суверенітет та територіальну цілісність Китаю", - йдеться в заяві.

Міністерство наполягає, що лише Китайська Народна Республіка є легітимним представником китайського народу, і принцип "єдиного Китаю" є загальноприйнятою нормою міжнародних відносин.

"Червону лінію захисту національного суверенітету та територіальної цілісності не можна перетинати. Ми закликаємо литовську сторону негайно виправити своє неправильне рішення, вжити конкретних заходів для усунення завданої шкоди і не продовжувати рух в неправильному напрямку", - йдеться в заяві.

Китай також попередив Тайвань, що його "спроби сепаратистської діяльності на міжнародній арені" приречені на невдачу.

Нагадаємо, 20 липня міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву та МЗС Литви анонсували відкриття представницького офісу Тайваню в Литві, та торгового представництва Литву в Тайвані.

Острів Тайвань знаходиться під контролем Республіки Китай, але з точки зору комуністичної Китайської Народної Республіки, він є провінцією материкового Китаю. Попри це, Тайвань має представництво більше ніж у 70 країнах світу, в тому числі у 18 країнах Європи, зокрема в Латвії.

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