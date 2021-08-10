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На Сицилії сталося нове виверження вулкана Етна

Вулиці міста Цафферана-Етнеа вкрило шаром попелу.

На Сицилії сталося нове виверження вулкана Етна
Вулкан Етна (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

На італійському острові Сицилія вночі 9 серпня сталося виверження вулкана Етна, в результаті чого вулиці міста Цафферана-Етнеа вкрило шаром попелу.

Про це повідомляє місцеве видання Rai News.

Виверження розпочалося приблизно о 1:40 ночі та завершилось близько 5 ранку, воно  супроводжувалось гучним ревом та потоками лави. Від вулкана піднялася хмара диму.

Про постраждалих не повідомляється.

Рейси з аеропорту Катанії зранку 9 серпня були відкладені. 

Мешканці повідомляють також про землетрус і публікують відео.

Нагадаємо, 14 липня на Сицилії прокинувся вулкан Етна. Хмару попелу, що утворилася тоді після  виверження, було видно на висоті шість кілометрів.

У лютому також відбулося виверження вулкана Етна. Через хмари попелу та диму призупинив роботу аеропорт Катанії.

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