На італійському острові Сицилія вночі 9 серпня сталося виверження вулкана Етна, в результаті чого вулиці міста Цафферана-Етнеа вкрило шаром попелу.
Про це повідомляє місцеве видання Rai News.
Виверження розпочалося приблизно о 1:40 ночі та завершилось близько 5 ранку, воно супроводжувалось гучним ревом та потоками лави. Від вулкана піднялася хмара диму.
Про постраждалих не повідомляється.
The #Etna had a rough night. pic.twitter.com/F4qzDQcKtW— Lawrence Kerknawi (@LKerknawi) August 9, 2021
Рейси з аеропорту Катанії зранку 9 серпня були відкладені.
Мешканці повідомляють також про землетрус і публікують відео.
Oggi è proprio arrabbiata #Etna pic.twitter.com/2xjgm6HjgM— postilla (@goccianelmaree) August 9, 2021
Нагадаємо, 14 липня на Сицилії прокинувся вулкан Етна. Хмару попелу, що утворилася тоді після виверження, було видно на висоті шість кілометрів.
У лютому також відбулося виверження вулкана Етна. Через хмари попелу та диму призупинив роботу аеропорт Катанії.