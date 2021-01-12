Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе»
Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе»
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)
Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)
ГоловнаСвіт

В Україну зі своїм першим закордонним візитом прибула президентка Молдови (оновлено)

Вона зустрілася з Володимиром Зеленським. 

Фото: Офіс президента
В Україну 12 січня прибула президентка Молдови Мая Санду. Це її перший закордонний офіційний візит на посаді голови держави.

Санду проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. У межах зустрічі планується укладання двусторонніх угод. 

Церемонія зустрічі двох президентів пройшла поблизу Маріїнського палацу. 

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Після урочистостей розпочалася зустріч глав держав у форматі "віч-на-віч", після якої заплановані українсько-молдовські переговори в розширеному складі під головуванням президента України та президента Республіки Молдова.

Про візит Маї Санду до України стало відомо ще після її обрання президенткою, до офіційного вступу на посаду. Мая Санду повідомила, що після інавгурації перші зустрічі планує провести з президентами Румунії і України. Санду заявила, що буде концентруватися на отриманні Молдовою допомоги для подолання епідемічної та економічної кризи від ЄС. Політик також наголосила, що буде намагатися вивести свою країну з "міжнародної ізоляції". 

Посилення двусторонніх відносин між країнами почалося з візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Кишенева. Українській міністр запропонував Санду долучитися до Кримської платформи та наголосив, що Україна разом з Молдовою наполягатиме на виведенні російських військ з регіону Придністров’я.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також