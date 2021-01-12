Фото: Офіс президента

В Україну 12 січня прибула президентка Молдови Мая Санду . Це її перший закордонний офіційний візит на посаді голови держави.

Санду проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. У межах зустрічі планується укладання двусторонніх угод.

Церемонія зустрічі двох президентів пройшла поблизу Маріїнського палацу.

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Після урочистостей розпочалася зустріч глав держав у форматі "віч-на-віч", після якої заплановані українсько-молдовські переговори в розширеному складі під головуванням президента України та президента Республіки Молдова.

Про візит Маї Санду до України стало відомо ще після її обрання президенткою, до офіційного вступу на посаду. Мая Санду повідомила, що після інавгурації перші зустрічі планує провести з президентами Румунії і України. Санду заявила, що буде концентруватися на отриманні Молдовою допомоги для подолання епідемічної та економічної кризи від ЄС. Політик також наголосила, що буде намагатися вивести свою країну з "міжнародної ізоляції".

Посилення двусторонніх відносин між країнами почалося з візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Кишенева. Українській міністр запропонував Санду долучитися до Кримської платформи та наголосив, що Україна разом з Молдовою наполягатиме на виведенні російських військ з регіону Придністров’я.