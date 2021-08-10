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Погрози Лукашенка потребують рішучої та дієвої реакції української влади, - "Європейська Солідарність"

Агресивні натяки диктатора недвозначно дають зрозуміти, що він готовий бути співучасником Путіна щодо вторгнення в Україну і окупації українських територій, вважають в "ЄС".

Погрози Лукашенка потребують рішучої та дієвої реакції української влади, - "Європейська Солідарність"
Фото: eurosolidarity.org

Останні заяви так званого «президента» Білорусі Олександра Лукашенка, в яких він вдався до прямих погроз Україні і натяків на визнання незаконно окупованого РФ українського Криму, потребують жорсткої, рішучої та дієвої реакції української влади. Про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність".

На думку представників "ЄС", Лукашенко фактично легітимізує так звані «республіки ЛДНР», адже Білорусь визнала незаконні документи, дозволивши в’їзд на свою територію за так званими «паспортами» і номерними автомобільними знаками з окупованих Російською Федерацією регіонів. 

"Російські спецслужби і військові формування давно почувають себе на території Білорусі як вдома. Створення єдиної союзної держави РФ-Білорусь становить пряму загрозу територіальній цілісності і суверенітету України. Наш фактичний кордон із державою – агресором збільшується на третину. Агресивні натяки диктатора Лукашенка недвозначно дають зрозуміти, що він готовий бути співучасником Путіна щодо вторгнення в Україну і окупації українських територій", - йдеться у заяві.

Заклики Лукашенка до так званих прямих переговорів із ватажками бойовиків «ЛДНР», на думку парті не витримують жодної критики.

"«Європейська Солідарність» закликає українську владу до адекватної, оперативної і жорсткої реакції. Необхідно посилити захист наших кордонів, збільшити фінансування і забезпечення наших прикордонників та військовослужбовців.Україна повинна доєднатися до санкційної політики країн Заходу проти Лукашенка", - заявили в "Євросолідарності".

Там вважають за потрібне на першому своєму засіданні у вересні Верховної Ради проголосувати ініціативи «ЄС» про повну заборону закупівлі електроенергії з РФ та Білорусі, відмовитися від білоруського експорту, змінити майданчик для мінських переговорів. 

"Маємо чітко розуміти, що так званий «президент» Лукашенко рік тому зник як самостійний політик. Його вустами говорить Кремль. Його дії – це вказівки Путіна. Його ворожі наміри і погрози є нічим іншим, як намірами і погрозами російського агресора. А тому за слова Лукашенка має відповідати й Путін. Українській владі слід активізуватися і донести цей сигнал та розуміння до наших західних партнерів", - вважають у "ЄС".

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