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Якби зараз відбувалися вибори, до Ради пройшли б п'ять партій, - соцопитування

Це "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа ˗ За життя", ВО "Батьківщина" та "Сила і честь".

Якби зараз відбувалися вибори, до Ради пройшли б п'ять партій, - соцопитування
Фото: Lb.ua

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, п'ятивідсотковий бар'єр подолали б п'ять політичних партій.

Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова.

Партія "Слуга народу" отримала б 27% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати; "Європейська солідарність" - 17%, за партію "Опозиційна платформа ˗ За життя" проголосували б 16%, за ВО "Батьківщина" ˗ 11%, за партію "Сила і честь" - 6%.

Інші політсили виборчого порогу, судячи з результатів дослідження, не подолали б.

Зокрема, за ВО "Свобода", партії "Українська стратегія Гройсмана" і Радикальну партію Олега Ляшка віддали б голоси по 3% респондентів.

За "Партію Шарія" - 2%, за партію "Громадянська позиція" ˗ 1,5%, за партії "УДАР Віталія Кличка", "Голос", "За майбутнє" та "Опозиційний блок" ˗ по 1%.

Нагадаємо, якби найближчим часом відбулися президентські вибори, їх виграв би Володимир Зеленський зі значним відривом від найближчих суперників Петра Порошенка і Юрія Бойка.

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