Чаус на суді заявив, що його викрали з метою вбивства, але він утік

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус на засіданні з обрання йому запобіжного заходу у Вищому антикорупційному суді заявив, що його викрали з метою вбивства, але йому вдалося втекти. Про це йдеться в ухвалі ВАКС щодо відводу судді, оприлюдненій 9 серпня.

Згідно з нею, Чаус сказав, що є потерпілим у кримінальному провадженні щодо викрадення з метою вбивства.

"Зазначив, що вбивство не реалізували, так як він втік, пройшов 50 км пішки та добровільно з'явився до органів Служби безпеки України. Зазначив, що затриманий лише 03.08.2021, до цього йому були забезпечені заходи захисту у зв'язку з існуванням загрози вбивства. Вважає, що працівники НАБУ порушили норми КПК України, не подавши клопотання про його затримання до Вищого антикорупційного суду, натомість звернувшись із клопотанням про застосування запобіжного заходу. Такі обставини вважає свідченням надання вказівки працівниками Національного антикорупційного бюро України або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури діяти певним чином. Отже, працівники НАБУ порушили порядок звернення до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя мав відмовити у відкритті провадження за вказаним клопотанням", – йдеться в документі.

Утім суд дійшов висновку, що суддя Воронько не мав упередженості щодо Чауса, тож клопотання про відвід лишили без задоволення.

Нагадаємо, що справа Чауса слухається в закритому режимі. 4 серпня йому призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, прокуратура клопотала про утримання під вартою.

Чаусу інкримінують отримання у 2016 році 150 тис. доларів хабаря за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Отримані кошти суддя зберігав у скляних банках. Після висунення звинувачень суддя втік до Молдови, де просив політичного притулку, але отримав відмову. Молдовське видання RISE Moldova писало, що суддя міг утекти з України за допомогою осіб, наближених до олігарха Володимира Плахотнюка. Журналісти вважають, що Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку за паспортом громадянина Молдови В'ячеслава Турку.

У Молдові Чауса заарештовували на 15 діб і тримали під домашнім арештом, але, зрештою, колишній суддя жив там аж до весни 2021 року, коли його нібито викрала група невідомих озброєних людей у Кишиневі.

У МВС Молдови повідомили, що до цього можуть бути причетні громадяни України. У МЗС України відповіли, що держава не причетна до того, що трапилося з Чаусом.

Згодом з'ясувалося, що колишнього суддю вивезли в Україну. За даними молдовських правоохоронців, до цього безпосередньо причетні працівники українського посольства і, можливо, спецслужби.

Через півтора місяця після свого зникнення Чаус раптово оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що його не викрадали, і пообіцяв викривальні заяви. У червні він записав ще одне відео, в якому звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у зведенні рахунків і помсті.

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

До кінця липня Чаус не давав про себе знати, аж поки минулого тижня не прийшов у самих шортах до глави громади селища на Вінниччині. НАБУ заявило, що Чауса перехопили працівники СБУ, і попросили вийти цих правоохоронців на зв'язок. Оскільки Чаус є підозрюваним у корупційній справі, займатися ним мало саме НАБУ.

Навіть адвокати Чауса не знали, куди везуть їхнього підзахисного – до Служби безпеки чи Антикорупційного бюро. Потім з'ясувалося, що детективи НАБУ влаштували буквальну гонку за авто СБУ, в якому нібито везли Чауса. Місце перебування колишнього судді було невідоме кілька діб, аж поки його не затримали у "Феофанії".