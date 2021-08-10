Російські найманці дев'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

Протягом минулої доби, 9 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Поблизу населеного пункту Південне противник обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Широкиного ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Попасної російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новолуганського противник обстрілював позиції українських військових зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Катеринівки збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог двічі обстрілював позиції українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав припинення вогню першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі.