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За час незалежності народилося понад 13,5 млн українців, - Мін'юст

З 24 серпня 1991 року в Україні народилося понад 13 млн 649 тис. осіб.

За час незалежності народилося понад 13,5 млн українців, - Мін'юст
Фото: val.ua

В Україні з 24 серпня 1991 року на світ з'явилися 13 млн 649 тисяч громадян.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Понад 13 млн 649 тис. – саме стільки маленьких громадян України з’явилося на світ упродовж років незалежності нашої держави. Саме стільки народжень малюків було зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану протягом останніх 30 років", - йдеться у повідомленні.

У Мін'юсті також повідомили, що напередодні 30-ї річниці Незалежності України у відомстві розпочинають флешмоб "Юстиція. 30 років Незалежності".

"Будемо щодня розповідати вам цікаві факти про досягнення у сфері юстиції за останні 30 років", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, всеукраїнський перепис населення перенесли на 2023 рік.

Перший і поки що останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР, 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.

Всеукраїнський перепис населення планували на 2011 рік. Згодом його перенесли спочатку на 2012-й, потім на 2013-й, потім на 2014-й, після чого на 2016 рік. У грудні 2015 року уряд уп'яте переніс перепис населення - на 2020 рік.

У 2019 році в Кабміні придумали алгоритм для електронного перепису населення, для якого за основу мали взяти дані мобільних операторів. Перепис населення в окупованому Криму і Донбасі в уряді планували провести за допомогою супутників. Директор Інституту демографії Елла Лібанова розкритикувала цю ідею. Вона зазначила, що електронний перепис може не визнати міжнародна спільнота.

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