Військового ЗСУ засудили до 6 років позбавлення волі за роботу з терористами "ДНР"

Суд обрав запобіжний захід у вигляді шести років позбавлення волі колишнього військового Збройних сил України, якого контррозвідка Служби безпеки викрила на роботі з терористичною організацією "ДНР".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що у 2020 році військовослужбовця завербували для збору та передачі інформації про дислокацію, озброєння та кількість особового складу сил ООС у районі лінії розмежування на Донбасі. Також він самостійно запропонував свої "послуги" для здійснення диверсій проти українських військових.

Під час обшуків за місцем його проживання було виявлено та вилучено арсенал військових засобів ураження.

Правоохоронці затримали підозрюваного у червні поточного року. На початку серпня 2021 року Артемівський міський суд визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, з 2014 року СБУ відкрила понад 16,6 тис. кримінальних проваджень щодо державної зради і тероризму.