СБУ викрила державне енергетичне підприємство у корупції на 384 млн гривень

До суду скеровано обвинувальний акт щодо голови тендерного комітету держпідприємства та його заступника.

Служба безпеки України викрила масштабну корупцію на державному енергетичному підприємстві. За попередніми даними, на будівництві лише одного з об’єктів зловмисники завдали збитки державі на близько 384 млн гривень - через свідомо завищену вартість робіт.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що до оборудки причетні голова тендерного комітету держпідприємства та його заступник. Використовуючи своє службове становище, вони безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну пропозицію на будівництво стратегічного об’єкту і допомогли виграти тендер іншій компанії.

За попередніми оцінками, сума державних збитків від їхніх дій - понад 384 млн гривень.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо посадовців скеровано до суду. Вони звинувачуються за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією); ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

За інформацією джерел в правоохоронних органах, йдеться про будівництво підстанції "Кремінська" (місто Кремінна, Луганська область).

Нагадаємо, раніше у ДФС повідомили подробиці розслідування справ щодо корупції у комунальних підприємствах Києва.