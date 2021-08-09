У поліції розповіли деталі інциденту, який трапився вчора у Кривому Розі. Внаслідок вибуху гранати тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік, який підірвав гранату, та троє поліцейських. Перехожі громадяни не постраждали, інформує пресцентр МВС.

Як зазначається, 8 серпня близько 17:23 до поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що планує підірвати гранату біля одного із будинків в Інгулецькому районі міста.

"За викликом негайно прибули патрульні поліцейські міста Кривого Рогу, які розпочали перемовини з чоловіком та викликали на місце події оперативні служби. Під час розмови чоловік віддав правоохоронцям один боєприпас "РГД-5", який тримав у руках. Однак після цього раптово з кишені дістав другу гранату та підірвав", - сказано в повідомленні.

Цього ж дня в помешканні фігуранта поліція провела обшуки, в ході яких вилучено ще дві гранати. Все вилучене направлено на експертне дослідження.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст.263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів) та за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

За повідомленням місцевих ЗМІ, що постраждалий прийшов на прохідну гірського комбінату з двома гранатами і вимагав пустити його на територію.

Оперативно прибулі на місце співробітники поліції виявили чоловіка у дворі. Він у прямому сенсі сидів на одній гранаті, а іншу тримав у руці. За даними видання, в результаті вибуху чоловікові відірвало ногу. Його госпіталізували в місцеву лікарню.

Згодом у МВС повідомили, що виклик про чоловіка, який зайшов з гранатою до магазину, патрульні отримали від продавчині.

Перемовини правоохоронців з чоловіком, який погрожував підірвати гранату, тривали близько 20 хвилин.

"В умовах максимального стресу і ризику для власного життя, поліцейські і нацгвардійці робили все можливе щоб відвернути небезпеку для інших людей. Проте, чоловік кинув гранату і вона вибухнула. Патрульні, самі нашпиговані осколками від вибуху, надали чоловікові домедичну допомогу. Чоловік лишився без ноги, живий, його ушпиталили до лікарні", - сказано в повідомленні.

Потім патрульним було надано медичну допомогу.

Як повідомляє криворізький блогер Олег Єрмолинський, підозрюваний у вибуху - 60-річний ветеран АТО. Чоловік з 2014 року брав участь в антитерористичній операції і кілька разів їздив на схід країни захищати батьківщину. Він розлучений, поховав батьків кілька років тому і жив один. Товариші по службі потерпілого відгукуються про нього виключно добре. Не розуміють, навіщо чоловік зберігав удома боєприпаси і для чого підірвав один з них біля житлового будинку.

Нагадаємо, вранці 4 серпня чоловік прийшов до будівлі уряду в Києві і повідомив про "захоплення" і намір підірвати гранату. Поліція для його затримання влаштувала спецоперацію та перекрила рух. Правоохоронці повідомили, що будуть вживати спецзаходів, якщо чоловік не здасться добровільно.

Затримати колишнього бійця "Айдару" Володимира Прохнича з гранатою РГД біля Кабінету Міністрів вдалося завдяки його другу - волонтеру Василю, який провів з ним перемовини.

6 серпня колишньому бійцю "Айдару" Володимирові Прохничу суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.