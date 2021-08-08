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Оприлюднено перші деталі розслідування авіакатастрофи на Прикарпатті, у якій загинуло 4 осіб

Попередній звіт про розслідування авіакатастрофи оприлюднять 20 серпня.

Оприлюднено перші деталі розслідування авіакатастрофи на Прикарпатті, у якій загинуло 4 осіб
Фото: nbaai.gov.ua

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами розповіло, як триває розслідування падіння легкомоторного літака в Івано-Франківській області, що сталося 28 липня.

Перші деталі розслідування Нацбюро оприлюднило у пресбюлетені.

За попередньою інформацією, передпольотна підготовка проводилась особисто пілотом з 9:40 до 9:55 за місцевим часом на території злітно-посадового майданчику “Коломия”. Літак був заправлений необхідною кількістю палива. Зауважень до технічного стану літака перед виконанням польотів не було.

За даними Укргідрометцентру, погодні умови в районі виконання польотів були простими, видимість становила 20 км, напрямок приземного вітру від 100º до 60º силою 1-2 м/с, температура повітря 30º-32ºС, атмосферний тиск знижувався від 1013,3 ГПа до 1011,5 ГПа.

Катастрофа сталася під час виконання восьмого польоту у день події.

До розслідування долучили експерта від Бюро розслідування авіаційних подій Великої Британії.

Експерти, серед іншого, зібрали інформацію щодо структури та фактичної організації ЗПМ “Коломия” та оглянули технічні приміщення та ангар, де зберігався літак та виконувалося його технічне обслуговування.

Опитано осіб, які керували польотом та здійснювали безпосередній радіообмін з пілотом під час польотів, а також свідків. Разом з Національною поліцією зібрали речові докази з камер зовнішнього спостереження, встановлених на місці зберігання та обслуговування літака.

Також проведено експертизу на літаку аналогічної конструкції стосовно органів керування повітряним судном, авіоніки та обладнання кабіни.

Попередній звіт про розслідування авіакатастрофи оприлюднять 20 серпня.

Нагадаємо, легкомоторний спортивний літак 28 липня впав на приватний житловий будинок у селі Шепарівці Коломийського району і загорівся. В авіакатастрофі загинув професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї Ігор Табанюк та троє іноземців, які перебували в літаку.

Пізніше поліція встановила, що троє 20-річних іноземців: двоє - громадяни США, ще один - Великої Британії, замовили екскурсійний політ у приватного підприємця, який має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком.

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