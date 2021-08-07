На Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення

Сьогодні, 7 серпня у місті Піски на Донеччині загинув український військовий, ще один отримав порання.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Військовослужбовець загинув, коли окупанти вдарили протитанковою керованою ракетою по автокрану, який допомогав місцевим жителям відновлювати пошкоджену цивільну інфраструктуру.

Стан здоров’я пораненого воїна – середньої важкості.

На обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 5 серпня, внаслідок обстрілу населеного пункту Красногорівка із застосуванням протитанкових гармат ворог пошкодив житловий п’ятиповерховий будинок, цивільний автомобіль та тяжко поранений місцевий житель, який перебував у власній квартирі.

У той же день збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь по околиці населеного пункту Галицинівка з артилерійських систем калібру 122мм, внаслідок чого було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.