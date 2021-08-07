Ткаченко пропонує профінансувати ремонт вежі замку в Кам’янці-Подільському з резервного фонду

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує профінансувати з резервного фонду ремонт вежі замку в Кам’янці-Подільському, з якої у ніч з 5 на 6 серпня буревій зірвав дах.

Про це міністр написав у своєму Телеграм-каналі.

Ткаченко поспілкувався з цього приводу з керівником Хмельницької обласної держадміністрації Сергієм Гамалієм.

“Запропонував одразу готувати документи на Кабмін для фінансування ремонту з резервного фонду. Фортеця у Кам‘янці – справжній туристичний магніт регіону. Сподіваємося на швидке виділення коштів”, – написав він.

Міністр додав, що 3 серпня було підписано Меморандум про співробітництво у межах “Великої Реставрації” і про розробку загальної концепції Кам’янця-Подільського. “Без замку в гарному стані її складно уявити”, – додав Ткаченко.

Нагадаємо, шквальний вітер повністю зірвав дах Ласької вежі на Кам’янець-Подільській фортеці XV століття і пошкодив покриття корпусу.

У лютому 2018 року у Кам'янці-Подільському обвалилася частина стіни Старої фортеці. В а серпні 2011 року відбулося обвалення однієї з веж фортеці.