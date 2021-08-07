Ворог стріляв біля Водяного, Новотошківського і Катеринівки

Протягом п’ятниці, 6 серпня, в районі проведення бойових дій на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського противник застосовував автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Станом на 07:00 суботи, 7 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 5 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.