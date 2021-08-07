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Кількість загиблих внаслідок вибуху на шахті у Покровську зросла до 6, оголошено траур

Чотири гірники, які вижили внаслідок аварії, ще госпіталізовані.

Кількість загиблих внаслідок вибуху на шахті у Покровську зросла до 6, оголошено траур

Протягом 7 та 8 серпня у населених пунктах Покровської територіальної громади оголошено жалобу у зв’язку із трагічною загибеллю 6 шахтарів внаслідок аварії, що сталася 31 липня.

Про це повідомили у Покровській міськраді.

“На час дводенної жалоби прохання до всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та закладів громади вивісити приспущений Державний прапор України”, – йдеться у повідомленні.

Також просять скасувати будь-які розважально-концертні заходи, спортивні змагання, а також внести відповідні зміни до теле- та радіопрограм.

У лікарнях Покровська і Краматорська зараз лежать чотири гірники, які вижили внаслідок аварії, пише Interfax.com.ua.

Стан трьох шахтарів задовільний, ще одного – стабільно важкий.

Сім'ям загиблих шахтарів шахтоуправління "Покровське" групи "Метінвест".виплатить матеріальні компенсації і надасть фінансову допомогу в організації похорону.

Сім'ї постраждалих шахтарів також отримають грошові компенсації, повну оплату лікування та реабілітації. Дітям загиблих та постраждалих гірників підприємство оплатить навчання в українських вишах.

Нагадаємо, 31 липня близько 5:00 стався вибух у північному польовому конвеєрному штреку ШУ "Покровське" на горизонті 815 м. 

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