На Волині жінка “замовила” ексчоловіка за 10 тис. грн, бо не хотіла платити кредит

У Волинській області правоохоронці затримали 36-річну жінку за організацію замовного вбивства колишнього чоловіка.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Жінка замовила ексчоловіка, аби не повертати оформлений на нього кредит у сумі 200 тис. грн.

За “проведену роботу” фігурантка обіцяла кілеру заплатити 10 000 гривень.

Аби врятувати життя чоловікові та запобігти його вбивству, оперативники та слідчі провели поліцейську спецоперацію у п’ятницю, 6 липня.

Відтак поліцейські інсценували вчинення злочину та організували зустріч замовника з “потенційним кілером”.

Під час обумовленої зустрічі, поблизу одного із сіл Володимир-Волинського району, зловмисниця отримала підтверджуючі докази “ліквідації” колишнього чоловіка. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманій уже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.