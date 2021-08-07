“Туфлі за 500$, ремені за 300$ і 16 шкур крокодила: українці були переконані, що купують італійський та французький люкс".

Фото: Facebook-cторінка Андрія Нєбитова

На Київщині викрили цех, який виробляв контрафактний товар під марками товарів елітних світових брендів одягу, взуття та аксесуарів, таких як “Hermes”, “Stefano Ricci” та “Zilli”.

Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Небитов.

Товари збували товари за цінами оригіналів у магазинах на території Київщині та області, а також онлайн.

“Туфлі за 500$, ремені за 300$ і 16 шкур крокодила. Українські шанувальники елітних світових брендів були переконані, що купують італійський та французький люкс, насправді ж вдягали контрафакт з підпільних вітчизняних ательє”, – написав Небитов.

Під час обшуків у зловмисників вилучили підроблене взуття, сумки, кепки, ремені, а також гарнітуру з підробленим маркуванням іноземних брендів, майстер-форми для створення логотипів, інструкції із пошиття контрафакту і, навіть, брендове пакування.

“Словом, шахраї подбали, аби у покупців не виникало жодних сумнівів щодо автентичності виробів. Наразі підпільне “лакшері” виробництво ліквідовано, а його організатори нестимуть відповідальність”, – додав поліцейський.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: Facebook-cторінка Андрія Нєбитова

Фото: Facebook-cторінка Андрія Нєбитова

Фото: Facebook-cторінка Андрія Нєбитова

Нагадаємо, у 2019 році Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон".