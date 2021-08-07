Сьогодні, 7 серпня, в двох районах Харкова випав великий град до 2-3 сантиметрів в діаметрі.
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології кажуть, що такий розмір градин відповідає критеріям стихійного метеорологічного явища, пише місцеве видання Вгороде.
Рясні опади пройшли вранці в районі Північної Салтівки і Великої Данилівки, а також в передмісті Харкова - в районі Бобровки.
За інформацією синоптиків, стихія розбушувалася під впливом циклону з центром над країнами Балтії.
"Потужні грози і град виникли під впливом лінії приземної конвергенції в теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії. Надходження нестійкою і вологої повітряної маси з півдня сприяло розвитку купчасто-дощових хмар і градових осередків по всій території області", - прокоментували в центрі з гідрометеорології.
"Такий розмір градин відповідає критеріям стихійного метеорологічного явища", - додали синоптики.
Як повідомляли, у ніч з 5 на 6 серпня сильний вітер зірвав дах вежі замку в Кам’янці-Подільському.